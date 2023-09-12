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Путин анонсировал чемпионат по киберспорту на Дальнем Востоке

Путин: первый киберспортивный турнир в России пройдет в конце 2023 года
Сюжет
ВЭФ
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В Дальневосточном федеральном округе в конце этого года пройдет турнир по киберспорту, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту. <...> Наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, и проведение соревнований высокого уровня в России, уверен, послужит продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом. Первый турнир пройдет уже в конце года», — рассказал президент.

Он попросил отечественные IT-компании обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его.

В 2016 году киберспорт в России официально признали видом спорта и включили в соответствующий реестр.

Киберспортивными дисциплинами в мире считаются игры Dota 2, FIFA 19, Hearthstone, World of Tanks, Minecraft, League of Legends. По ним уже проводятся как турниры на уровне отдельных стран и регионов, так и крупные международные чемпионаты.

1 августа представитель VK Play сообщил РБК, что займется развитием крупнейшей киберспортивной арены в России и проведет ребрендинг Yota Arena. Новый оператор пообещал инвестировать в обновление здания арены, редизайн фасада и переоформление внутреннего пространства. На первом этапе речь идет о 90 млн руб.

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7 октября 1952 года
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