Путин заявил, что Запад разрывает торговые связи «своими же руками»

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Западные страны своими руками разрушают систему торговых и финансовых связей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию ведет РБК.

«Продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали», — сказал президент.



Путин подчеркнул, что, несмотря на это, в мире появляется все больше стран в разных регионах мира, готовых к подлинному деловому сотрудничеству, не подчиняющихся внешнему давлению и следующих собственным национальным интересам.