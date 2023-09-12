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Путин заявил, что Запад разрывает торговые связи «своими же руками»

Путин: страны Запада своими руками разрывают торговые и финансовые связи
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Западные страны своими руками разрушают систему торговых и финансовых связей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию ведет РБК.

«Продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что, несмотря на это, в мире появляется все больше стран в разных регионах мира, готовых к подлинному деловому сотрудничеству, не подчиняющихся внешнему давлению и следующих собственным национальным интересам.

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Владимир Путин

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