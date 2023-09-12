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Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 11 сен, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
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Как сотрудники вас обкрадывают: главные виды воровства в компании Pro, 09:30
Росавиация направила комиссию к месту экстренной посадки лайнера в поле Общество, 09:28
Путин назвал приоритет России на XXI век Политика, 09:18
Путин заявил о хорошей тенденции с «возвращенцами» Политика, 09:14
Ближе к заводам: почему киберриски сместились в сторону промышленности РБК и Kaspersky, 09:10
Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж Общество, 09:08 
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Выступление Путина на ВЭФ. Прямая трансляция Политика, 09:06
Пожарный рассказал подробности эвакуации с севшего в поле лайнера Общество, 09:04
О чем уведомить российские госорганы после переезда в Казахстан Pro, 09:04
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле. Главное Общество, 09:03
Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области. Видео Общество, 08:50
Греф заявил, что не ожидает нового повышения ключевой ставки Финансы, 08:46
Работодатели США возвращают всех в офисы. Вот на какие меры они идут Pro, 08:43
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Выступление Путина на ВЭФ. Прямая трансляция

Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума
Сюжет
ВЭФ
Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. РБК ведет прямую трансляцию

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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