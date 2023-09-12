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Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области. Видео

Появились кадры с места аварийной посадки Airbus «Уральских авиалиний»

Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области. Видео
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Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в поле в 180 км от Новосибирска, сообщили «РБК Новосибирск» в региональном ГУ МЧС. Борт благополучно приземлился, жертв нет, один человек обратился за медицинской помощью из-за поднявшегося артериального давления.

По предварительным данным, у самолета начались проблемы с гидросистемой. На записи переговоров с диспетчерами, которую опубликовали «Известия», пилот говорит о «потере гидравлики». В МЧС отметили, что самолет не разрушился при посадке, строения и сооружения на земле также не получили повреждений.

На борту, по предварительной информации, было около 170 человек.

Теги
самолет Уральские авиалинии Новосибирская область МЧС аварийная посадка
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