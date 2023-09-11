Путин наградил почетной грамотой муфтия Чечни

Салах Межиев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Президент России Владимир Путин вручил почетную грамоту муфтию Чеченской Республики Салаху Межиеву, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На посту председателя Духовного управления мусульман Чеченской Республики он занимается очень важной деятельностью по сохранению духовной составляющей чеченского общества — развитием и укреплением религии Ислам в чеченском обществе», — написал Кадыров.

Межиева в 2014 году избрали на должность председателя духовного управления мусульман Чечни, в 2019 году он был переизбран на второй срок.

Почетной грамотой президента Путин также наградил муфтия Северной Осетии Хаджимурата Гацалова. «За большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Гацалов занимает должность с 2010 года.