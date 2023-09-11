Шойгу предложил проверку использования переданных земель Дальнего Востока

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На Дальнем Востоке необходимо провести аудит земель, переданных регионам Министерством обороны, чтобы проверить, насколько эффективно они используются, заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин провел совещание по реализации программы развития дальневосточных городов.

По словам министра, за десять лет министерство передало дальневосточным регионам «гигантские объемы» земель, только Приморью отдали 28 тыс. га земли. Подобные меры по аудиту нужно принять и в других субъектах — в Хабаровском крае и на Сахалине.

В ходе этого процесса районы принимали на баланс объекты бывших военных городков. Часть земель была выделена многодетным семьям.

За 2012–2013 годы в Приморье таким образом были переданы 477 участков.