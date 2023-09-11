branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 96,51 (-1,42) Инвестиции, 16:49
Times of India перепутала Дмитрия Медведева и Даниила Медведева Общество, 21:13
В БКС назвали российские бумаги для покупки во время ослабления доллара Инвестиции, 21:10
Сборная России проиграла олимпийской сборной Египта в товарищеском матче Спорт, 21:05
ФСБ пришла с проверкой в рестораны White Rabbit Зарькова Бизнес, 21:02
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка Политика, 20:56
Бомбардировщики Ту-22М3 провели плановый полет над Балтийским морем Политика, 20:51
Бойца UFC родом из Чечни арестовали на Пхукете по делу о пытках Спорт, 20:48
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 20:39
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына Политика, 20:28
Зачем глава МИД Германии в четвертый раз приезжала в Киев Политика, 20:23
Athletic узнал о планах Леброна Джеймса сыграть за сборную на Олимпиаде Спорт, 20:04
В Воронежской области выявили новые случаи заражения сибирской язвой Общество, 20:00
Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ в районе Опытного под Донецком Политика, 19:51
Шойгу предложил проверку использования переданных земель Дальнего Востока Политика, 19:47
ВЭФ ,  
0 

Шойгу предложил проверку использования переданных земель Дальнего Востока

Шойгу предложил провести аудит переданных регионам земель Дальнего Востока
Сюжет
ВЭФ
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На Дальнем Востоке необходимо провести аудит земель, переданных регионам Министерством обороны, чтобы проверить, насколько эффективно они используются, заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

На полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин провел совещание по реализации программы развития дальневосточных городов.

По словам министра, за десять лет министерство передало дальневосточным регионам «гигантские объемы» земель, только Приморью отдали 28 тыс. га земли. Подобные меры по аудиту нужно принять и в других субъектах — в Хабаровском крае и на Сахалине.

В ходе этого процесса районы принимали на баланс объекты бывших военных городков. Часть земель была выделена многодетным семьям.

За 2012–2013 годы в Приморье таким образом были переданы 477 участков.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу «дальневосточный гектар» Дальний Восток ВЭФ дальневосточный гектар
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Власти описали типичного участника программы дальневосточного гектара
Общество
Россиянам разрешили получить второй дальневосточный гектар
Общество