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Путин запустил комплекс по добыче титано-магнетитовых руд в Приамурье

Путин запустил комплекс по добыче титано-магнетитовых руд в Приамурье
Сюжет
ВЭФ
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир дал команду на запуск модернизированного комплекса по добыче и переработке титано-магнетитовых руд в Приамурье, сообщает «Амурская правда».

Символическую кнопку нажали во время телемоста в рамках Восточного экономического форума-2023. В церемонии открытия также участвовали заместитель председателя правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, а также глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Комплекс находится в Амурской области, на территории опережающего развития «Амурская». Добыча титано-магниевых руд там была восстановлена с использованием механизмов государственной поддержки компанией «Байкало-Амурская горнорудная корпорация» (АО БАГК). Предприятие будет осваивать Куранхское месторождение.

Гендиректор АО БАКГ Алексей Карсканов во время презентации проекта отметил, что в предприятие инвестировали 18 млрд руб.

Модернизированные мощности позволят выпускать 1 млн тонн в год железорудного концентрата и 300 тыс. тонн в год ильменитового концентрата. Также были созданы 1,5 тыс. рабочих мест.

Из ильменитового концентрата получают маталлический титан. Он нужен в авиационной и двигателестроительной промышленности, медицинской отрасли (для изготовления эндопротезов), судостроении и производстве оборудования для химической промышленности.

Предприятие включает горный комплекс, карьеры, дробильно-сортировочный комплекс, обогатительную фабрику с железнодорожным погрузочно-разгрузочным узлом, имеет доступ к БАМу для доставки продукции потребителям сразу с комбината.

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Запуск состоялся в рамках Восточного экономического форума. Он пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная его тема — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

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