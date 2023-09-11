В России запустят венчурный Фонд аэрокосмических технологий
В конце 2023 года — начале 2024 года в России запустят венчурный Фонд аэрокосмических технологий. Управляющая компания «Восход» и АНО «Платформа НТИ» договорились об этом в ходе Восточного экономического форума, следует из пресс-релиза, поступившего в РБК.
Согласно инвестиционной декларации фонда, он будет финансировать на ранних стадиях российские проекты, получившие статус «Проект НТИ», по направлениям:
- аэрокосмические технологии,
- технологии для навигации и управления воздушным движением,
- автономный транспорт,
- топливные элементы,
- новые материалы,
- ИИ для аэрокосмической отрасли,
- изготовление высокоточных микросхем,
- новые оптические устройства и др.
Общий размер фонда составит до 8 млрд руб., а средний размер инвестиций в одну компанию — 50–100 млн руб.
Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики в ближайшие 15–20 лет.
По словам управляющего партнера УК «Восход» Руслана Саркисова, «создание специального фонда в области аэротехнологий и развития космоса — нужный сегодня шаг для венчурной и технологической системы в России».
«Задачей фонда станет финансовая поддержка перспективных компаний и разработок, помощь в доведении продуктов до стадии готовности к коммерческому внедрению и росту», — отметил он.
УК «Восход» управляет венчурным фондом «Восход» (объем — 10 млрд руб, инвестор — группа «Интеррос») и вкладывает средства в российские наукоемкие компании ранних стадий (deeptech). В портфеле 14 технологических проектов по направлениям: биотехнологии, медицина, беспилотный транспорт, космические технологии, индустрия 4.0 и другие, говорится в пресс-релизе.