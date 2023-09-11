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В конце 2023 года — начале 2024 года в России запустят венчурный Фонд аэрокосмических технологий. Управляющая компания «Восход» и АНО «Платформа НТИ» договорились об этом в ходе Восточного экономического форума, следует из пресс-релиза, поступившего в РБК.

Согласно инвестиционной декларации фонда, он будет финансировать на ранних стадиях российские проекты, получившие статус «Проект НТИ», по направлениям:

аэрокосмические технологии,

технологии для навигации и управления воздушным движением,

автономный транспорт,

топливные элементы,

новые материалы,

ИИ для аэрокосмической отрасли,

изготовление высокоточных микросхем,

новые оптические устройства и др.

Общий размер фонда составит до 8 млрд руб., а средний размер инвестиций в одну компанию — 50–100 млн руб.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики в ближайшие 15–20 лет.

По словам управляющего партнера УК «Восход» Руслана Саркисова, «создание специального фонда в области аэротехнологий и развития космоса — нужный сегодня шаг для венчурной и технологической системы в России».

«Задачей фонда станет финансовая поддержка перспективных компаний и разработок, помощь в доведении продуктов до стадии готовности к коммерческому внедрению и росту», — отметил он.

УК «Восход» управляет венчурным фондом «Восход» (объем — 10 млрд руб, инвестор — группа «Интеррос») и вкладывает средства в российские наукоемкие компании ранних стадий (deeptech). В портфеле 14 технологических проектов по направлениям: биотехнологии, медицина, беспилотный транспорт, космические технологии, индустрия 4.0 и другие, говорится в пресс-релизе.