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Общество ,  
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В Москве началось расследование смерти женщины после съеденного арбуза

Следственный комитет: в Москве женщина умерла после съеденного арбуза
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Женщина в Москве, которая умерла после того, как поела арбуз, страдала несколькими хроническими заболеваниями, сообщили РБК в ГСУ СК России по городу.

«Предварительно установлено, что женщина, страдавшая рядом хронических заболеваний, и члены ее семьи употребили в пищу арбуз. Вскоре она почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась», — сообщили в ведомстве. По данным СК, женщина приобрела арбуз 8 сентября. Следователи начали проверку.

Следствие «опрашивает родственников умершей, устанавливается место приобретения арбуза, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что 48-летняя женщина почувствовала себя плохо 10 сентября, после чего скончалась в квартире на ул. Доватора.

«Купленный погибшей 8 сентября арбуз употребляли в пищу также ее родственники, которые каких-либо жалоб не высказывали. Погибшая страдала рядом хронических заболеваний. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Mash сообщает, что арбуз был куплен в магазине «Фруктовый рай» около метро «Спортивная». Сейчас там проходят обыски, у продавцов проверяют документы, сам товар забирают на экспертизу. Аналогичная ситуация во всех точках поблизости, пишет телеграм-канал.

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По данным Shot, умершая женщина — сотрудница Газпромбанка. Ей стало плохо спустя сутки после того, как он съела арбуз.

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