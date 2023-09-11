СК: в школе в Ростовской области от подростка с ножом пострадали три человека

СК уточнил число пострадавших от подростка с ножом в школе

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В результате нападения с ножом в школе Неклиновского района Ростовской области пострадали трое человек, сообщили в СК по региону.

«Около 8:00 15-летний подросток, находясь в одной из школ Неклиновского района, в ходе конфликта нанес имеющимся у него ножом ранения двум сотрудницам школы, а также родственнику одного из учеников», — говорится в сообщении.

До этого губернатор региона Василий Голубев сообщал о четырех пострадавших.

Утром 11 сентября «вооруженный ножом и скрывший лицо за маской» 15-летний подросток ранил нескольких человек при попытке войти в школу, сообщил Голубев.

Подростка задержали. Им оказался учащийся девятого класса. По словам Голубева, школьник страдает психическим заболеванием.

Из детей никто не пострадал. Взрослые получили легкие ранения, им оказывают медицинскую помощь, уточнил губернатор.