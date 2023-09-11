Дальнему Востоку предрекли значительный рост запасов нефти и газа

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В ближайшие три—пять лет на Дальнем Востоке ожидается значительный прирост запасов нефти и газа за счет открытия новых месторождений. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров, передает корреспондент РБК.

«Сегодня наибольшее количество всех поисковых работ [по нефти и газу] сосредоточены в Якутии, в Дальневосточном регионе», — сказал он.

«Все открытия, все приросты ожидают нас в ближайшем будущем, в течение семилетнего периода геологического изучения. Поэтому в ближайшие три—пять лет достаточно значимый прирост будет прежде всего по нефти и газу», — пояснил Петров.

Он уточнил, что сейчас на Дальнем Востоке действуют 198 лицензий на недра, из которых 79 — это поисковые лицензии, 60 — на геологическое изучение, разведку и добычу и 59 лицензий — только на добычу.

«Как мы видим, две трети лицензий — ранней стадии, это еще поисковые стадии», — пояснил глава Роснедр.

В сентябре 2022 года Петров сообщил, что обеспеченность России технологически извлекаемыми запасами нефти составляет 39 лет, а газа — 62 года.



Технологически извлекаемые запасы — это те, которые возможно добыть с использованием существующих технологий, их добыча предусматривает полную разработку месторождений. Также существует понятие «рентабельно извлекаемые запасы», то есть те, которые можно добыть за период рентабельной эксплуатации залежей. Таких запасов нефти в России — на 33 года, отметил он.



«Вокруг этих данных идет очень много спекуляций, это все динамические, постоянно меняющиеся величины. Они зависят от конкретных рыночных и технологических параметров», — пояснил Петров.



Причины, по которым обеспеченность может меняться, — изменение цен на углеводороды (выросла цена — выросла обеспеченность), развитие технологий, их стоимость и доступность, которые влияют на извлекаемость запасов, сказал глава агентства.