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Сбои с топливом в южных регионах объяснили загруженностью железных дорог

Минэнерго: дефицит топлива в регионах возник из-за сезонной загруженности железных дорог
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

Сложности с ритмичностью поставок топлива сельхозпроизводителям на региональных нефтебазах могут быть связаны с высокой загруженностью железных дорог на южном направлении в туристический сезон. Об этом заявили в Минэнерго по результатам совместной проверки с Минсельхозом.

Сообщение ведомства поступило в РБК.

«Некоторые сложности с ритмичностью поставок возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон», — говорится в сообщении.

Минэнерго сообщило также, что заключило соглашение с ОАО «РЖД» и нефтяными компаниями по точечному решению возникших проблем. «Объем производства и запасов достаточен для покрытия спроса», — добавили в ведомстве.

Кроме того, министерство рекомендовало нефтяным компаниям «изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны».

Ранее региональные аграрии пожаловались на дефицит топлива: на заправках исчезает бензин, аграрные регионы страдают от нехватки и подорожания дизельного топлива. Гендиректор ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов сообщил «Известиям», что нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах образовалась из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам.

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«Поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит», — уточнил он. По его словам, наблюдается дефицит бензина марки АИ-92 и дизельного топлива.

Теги
юг России Минэнерго Минсельхоз новости дефицит топлива
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