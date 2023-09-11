branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Шохин заявил о возврате в казну инфраструктуры из-за ошибок приватизации Бизнес, 05:52
Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ на южнодонецком направлении Политика, 05:32
Глава таможни назвал «полным беспределом» запрет на ввоз шампуней в ЕС Политика, 05:26
РЖД заявили о продлении магистральной квантовой сети до Екатеринбурга Технологии и медиа, 05:18
Коммунист Валентин Коновалов переизбрался на пост главы Хакасии Политика, 05:06
ВТБ решил не отдавать судостроительный Балтийский завод «Росатому» Бизнес, 05:00
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Кадровики назвали долю получающих «13-ю зарплату» россиян Финансы, 05:00
Кабмин попросили отложить введение «закона о такси» из-за роста цен Общество, 04:55
Джокович пошутил над Медведевым после победы в финале US Open Спорт, 04:27
Карты системы «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября Финансы, 04:25
В Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 04:07
«РИА Новости» узнало, из-за какой поломки могла рухнуть «Луна-25» Технологии и медиа, 03:59
Медведев назвал поражение на US Open дерьмовым подарком жене на годовщину Спорт, 03:57
Технологии и медиа ,  
0 

РЖД заявили о продлении магистральной квантовой сети до Екатеринбурга

РЖД: магистральную квантовую сеть продлят до Сочи, Челябинска и Екатеринбурга

Магистральную квантовую сеть планируется продлить до Челябинска, Сочи и Екатеринбурга в 2024 году, следует из материалов на стенде РЖД, представленных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В этом году квантовые сети должны соединить Москву, Воронеж и Ростов-на-Дону, а также Нижний Новгород, Арзамас и Казань. Об этом заявил заместитель гендиректора РЖД Анатолий Храмцов. Общая протяженность сети должна превысить 2500 км.

Как уточняло агентство РЖД-Партнер, квантовая магистральная сеть — «транспортная телекоммуникационная инфраструктура для предоставления различных услуг связи».

«У нас наблюдается сейчас в ряде сегментов рост грузовых перевозок. <...> Это, прежде всего, контейнерные перевозки, потому что работают цифровые сервисы. Сейчас практически накладную можно оформить одним нажатием, и все процедуры сразу же проходят», — заявил глава РЖД Олег Белозеров в 2021 году.

В 2021-2022 годах были построены участки между Москвой и Санкт-Петербургом и Москвой и Нижним Новгородом. Общая протяженность квантовой сети составила 1147 км. Как подсчитал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев, строительство еще 1400 км новых участков квантовых сетей может обойтись в сумму от 1,5 млрд до 3 млрд руб.

Теги
РЖД Екатеринбург Челябинск Сочи магистраль Квантовые технологии
Материалы по теме
РЖД и «Газпром» будут первыми покупателями квантового телефона за ₽40 млн
Технологии и медиа
РЖД объявили о 600 дополнительных поездах на черноморские курорты
Общество
«Дочка» РЖД показала макет нового вагона СВ
Общество