РЖД заявили о продлении магистральной квантовой сети до Екатеринбурга

Магистральную квантовую сеть планируется продлить до Челябинска, Сочи и Екатеринбурга в 2024 году, следует из материалов на стенде РЖД, представленных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В этом году квантовые сети должны соединить Москву, Воронеж и Ростов-на-Дону, а также Нижний Новгород, Арзамас и Казань. Об этом заявил заместитель гендиректора РЖД Анатолий Храмцов. Общая протяженность сети должна превысить 2500 км.

Как уточняло агентство РЖД-Партнер, квантовая магистральная сеть — «транспортная телекоммуникационная инфраструктура для предоставления различных услуг связи».

«У нас наблюдается сейчас в ряде сегментов рост грузовых перевозок. <...> Это, прежде всего, контейнерные перевозки, потому что работают цифровые сервисы. Сейчас практически накладную можно оформить одним нажатием, и все процедуры сразу же проходят», — заявил глава РЖД Олег Белозеров в 2021 году.

В 2021-2022 годах были построены участки между Москвой и Санкт-Петербургом и Москвой и Нижним Новгородом. Общая протяженность квантовой сети составила 1147 км. Как подсчитал руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев, строительство еще 1400 км новых участков квантовых сетей может обойтись в сумму от 1,5 млрд до 3 млрд руб.