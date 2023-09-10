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Губернатор Амурской области Орлов набрал более 80% голосов на выборах

Кандидат от «Единой России» Орлов сохранил пост губернатора Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов (шел кандидатом от «Единой России») сохранил свой пост по предварительным результатам выборов, сообщает Центризбирком (ЦИК).

После обработки 100% голосов Орлов набрал 82,38% голосов избирателей, второе место у кандидата от КПРФ Бориса Белобородова — он набрал 7,9%. На третьем месте кандидат от «Справедливой России — За правду» Евгений Завгородний, набравший 3,59% голосов.

Всего в Амурской области зарегистрировали 592 тыс. 857 человек.

В 2018 году Орлов также победил на выборах губернатора Амурской области, тогда он набрал 55,6% голосов. Второе место заняла кандидат от КПРФ Татьяна Ракутина, за нее проголосовали 26,56% избирателей.

До выборов 2018 года Орлов занимал пост врио губернатора региона. Ранее он работал в аппарате управления гендиректора компании СИБУР, с мая 2013 года по сентябрь 2015-го работал министром экономического развития Амурской области.

Теги
Амурская область губернаторские выборы ЦИК
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