Губернатор Амурской области Орлов набрал более 80% голосов на выборах

Губернатор Амурской области Василий Орлов (шел кандидатом от «Единой России») сохранил свой пост по предварительным результатам выборов, сообщает Центризбирком (ЦИК).

После обработки 100% голосов Орлов набрал 82,38% голосов избирателей, второе место у кандидата от КПРФ Бориса Белобородова — он набрал 7,9%. На третьем месте кандидат от «Справедливой России — За правду» Евгений Завгородний, набравший 3,59% голосов.

Всего в Амурской области зарегистрировали 592 тыс. 857 человек.

В 2018 году Орлов также победил на выборах губернатора Амурской области, тогда он набрал 55,6% голосов. Второе место заняла кандидат от КПРФ Татьяна Ракутина, за нее проголосовали 26,56% избирателей.

До выборов 2018 года Орлов занимал пост врио губернатора региона. Ранее он работал в аппарате управления гендиректора компании СИБУР, с мая 2013 года по сентябрь 2015-го работал министром экономического развития Амурской области.