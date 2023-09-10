Явка на выборах мэра Москвы приблизилась к 40%

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Более 39,1% избирателей приняли участие в очном и дистанционном голосовании на выборах в столице, по данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве на 15:00.

До завершения выборов остается менее пяти часов.

Явка на выборах мэра Москвы по итогам первого дня составила 20,6%, к окончанию второго дня голосования — 33%.

Накануне президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра столицы онлайн. Из других политиков на столичных выборах также проголосовали запред Совбеза Дмитрий Медведев и действующий мэр Москвы Сергей Собянин.

С 8 по 10 сентября в России проходят выборы глав регионов, депутатов региональных законодательных собраний и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня.

Жители Москвы выбирают мэра и депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов.

Москвичи могут проголосовать онлайн, в электронных терминалах, при помощи бумажных бюллетеней или на дому. Онлайн-голосование на официальном портале Москвы открыто до 19:59 10 сентября.