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Посол заявил об интересе Филиппин к поставкам нефтепродуктов из России

Посол Филиппин заявил об интересе страны к поставкам нефтепродуктов из России
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ВЭФ

Филиппины заинтересованы в поставках нефтепродуктов из России и намерены обсудить этот вопрос на заседании совместной торгово-экономической комиссии в октябре. Об этом заявил «РИА Новости» посол страны в Москве Игорь Байлен.

«Насколько я знаю, пока поставок нефтепродуктов не было. Но абсолютно точно есть такой интерес. Есть определенные вопросы, которые мы сейчас решаем», — сказал дипломат.

Совместная российско-филиппинская комиссия по торговому и экономическому сотрудничеству была создана в ноябре 2015 года. В октябре должно состояться третье по счету заседание этой структуры. Мероприятие пройдет в столице Филиппин, Маниле. Темами прошлой встречи были торговля, финансы, сотрудничество в промышленной сфере и в области сельского хозяйства, а также в энергетике и развитии транспорта.

 Россия выражала готовность сотрудничасть с Филиппинами в вопросе поставок топлива. Президент Филиппин Бонгбонг Маркос, в свою очередь, заявлял, что страна открыта к закупкам российской нефти. Такой шаг мог бы помочь стране стабилизировать внутреннюю ситуацию в условиях роста мировых цен на энергоносители, говорил он.

«Мы считаем, что мы придерживаемся очень взвешенной точки зрения, потому что правда в том, что нам, возможно, придется иметь дело с Россией в вопросах топлива и удобрений», — отмечал Маркос.

Цены на топливо на Филиппинах растут несколько месяцев. С начала года стоимость одного литра бензина выросла в стране на 15,30 песо ($0,3).

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Теги
Филиппины экспорт нефти нефтепродукты
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