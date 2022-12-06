В России предложили ввести принудительные экоработы для вандалов

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Вандалов, которые наносят ущерб природе, нужно наказывать принудительными работами в экологической сфере, считает вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает ТАСС. Об этом она заявила, комментируя экологический проект «Чистый Алтай», участники которого отправляются в горы с пескоструйной установкой, чтобы очистить скалы от надписей «туристов» и вернуть им первозданный вид.

Абрамченко заявила, что в КоАП нужно внести особое наказание для таких правонарушений — экоработы.

«Нужно, чтобы в Кодексе об административных правонарушениях появились принудительные экоработы. Получится быстрый результат через тяжелую работу тех, кто занимается таким вандализмом», — сказала вице-премьер.

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