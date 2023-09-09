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На выборах в Москве проголосовали более 2,5 млн человек

На выборах в Москве очно и дистанционно проголосовали более 2,5 млн человек
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Единый день голосования
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Более 2,5 млн человек приняли участие в очном и дистанционном голосовании на выборах в столице. Об этом сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, передает «РИА Новости».

«На сегодняшний день, на 20:00, избирательные участки уже закрыты 2 минуты, проголосовали более 2,5 млн москвичей», — сказал Ковалев. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова добавила, что «более 335 тыс. человек проголосовали с использованием бюллетеней».

С 8 по 10 сентября в России проходят выборы глав регионов, депутатов региональных законодательных собраний и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня.

Жители Москвы выбирают мэра и депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов. На пост мэра Москвы претендуют пять кандидатов: действующий градоначальник Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), заместители председателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышов (ЛДПР), а также депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

Собянин стал мэром в октябре 2010 года. В 2013-м он ушел в отставку, чтобы участвовать в досрочных выборах главы города, до голосования он занимал должность врио мэра. 12 сентября 2013 года Собянин снова стал столичным градоначальником, в 2018-м переизбрался на этот пост.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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