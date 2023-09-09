Два дома получили повреждения в результате обстрела белгородского села

Фото: vvgladkov / Telegram

Под обстрел со стороны Украины попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили два частных домовладения — в одном пробита кровля, выбиты окна и поврежден забор, во втором — поврежден забор. На месте работает комиссия по оценке ущерба.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В регионе введен повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

Фото: vvgladkov / Telegram

Последний раз Грайворонский округ обстреливали накануне, 8 сентября. Тогда под удар попали окраины хутора Байрак, сел Дроновка и Сподарюшино. Всего в населенных пунктах зафиксировали 23 попадания минометных снарядов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений не было.