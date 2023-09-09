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Умер режиссер МХТ Николай Шейко

Заслуженный деятель искусств России Николай Шейко умер в возрасте 85 лет
Николай Шейко
Николай Шейко (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Заслуженный деятель искусств России, режиссер Николай Шейко скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Московского художественного театра им. А.П. Чехова.

«Печальная весть: не стало Николая Михайловича Шейко, режиссера, заслуженного деятеля искусств России, много лет возглавлявшего литературную часть МХТ. Этой весной мы отметили его 85-летие», — сообщили в театре, выразив соболезнования супруге Шейко, его друзьям и коллегам.

Причина смерти режиссера не уточняется. Прощание с Шейко пройдет в 11:00 13 сентября в МХТ им. Чехова. Режиссера похоронят на Митинском кладбище.

Николай Шейко родился 24 мая 1938 года в Харькове. В 1962 году окончил Харьковский театральный институт, затем работал в Киевском театре им. И. Франко, Театрах юного зрителя в Риге и Минске, Русском драматическом театре в Таллине, московском театре «Эрмитаж» и петербургском Александрийском театре.

В МХТ им. Чехова Шейко работал с 1992 года. В театре он поставил «Блаженный остров» Миколы Кулиша, «Маскарад» Михаила Лермонтова, «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира, «Венецианского антиквара» Карло Гоцци, «Учителя словесности» Валерия Семеновского.

Всего за годы работы Шейко поставил около сотни спектаклей. Он также был автором статей и эссе о староитальянском театре, русском театре XIX века и творчестве Всеволода Мейерхольда. В 1999 году Шейко присвоили звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2009-м режиссера наградили орденом Дружбы.

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Теги
МХТ им.Чехова режиссер некролог театр
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