branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Шерпа России назвала сложными переговоры по Украине на саммите G20 Политика, 15:51
Форвард «Автомобилиста» сделал хет-трик за 7 минут и побил рекорд в КХЛ Спорт, 15:50
МИД предупредил о риске «тотальной войны» из-за технологической ошибки Технологии и медиа, 15:44
Зеленский встретился с главой МИД Японии Политика, 15:40
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 15:33
Наземное метро Москвы продлят до Тулы и Калуги Общество, 15:21
В КХЛ забросили самую быструю шайбу в третьем периоде в истории лиги Спорт, 15:16
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
«Дом.РФ» — о том, почему российской экономике необходима трансформация Новая экономика, 15:12
МИД подтвердил отсутствие россиян среди погибших в Марокко Общество, 15:11
Фьюри назвал сумму гонорара экс-чемпиона UFC Нганну за бой с ним Спорт, 15:00
Умер премьер-министр зулусов и конкурент Манделы Мангосуту Бутелези Политика, 14:56
Как монетизировать рост интереса к облакам в своем бизнесе РБК и Yandex Cloud, 14:50
Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Зерново Политика, 14:46
НПФ группы «Газпром» инвестировали в трассу «Проспект Багратиона» Новая экономика, 14:40
Политика ,  
0 

Умер премьер-министр зулусов и конкурент Манделы Мангосуту Бутелези

Премьер-министр зулусов принц Мангосуту Бутелези умер в возрасте 95 лет
Мангосуту Бутелези
Мангосуту Бутелези (Фото: Rogan Ward / Reuters)

Премьер-министр зулусов принц Мангосуту Бутелези умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса в соцсети X (ранее Twitter).

«Принц Мангосуту Бутелези был выдающимся лидером в политической и культурной жизни нашей страны, в том числе в ходе нашей освободительной борьбы, переходного периода, который обеспечил нашу свободу в 1994 году и наше демократическое устройство», — написал Рамафоса.

Причину смерти Бутелези он не назвал. В июле принцу провели медицинскую процедуру из-за болей в спине, после чего возникло осложнение и он остался в больнице, передает местный портал News24.

Зулусы — самый многочисленный народ ЮАР, к нему себя относят почти 11 млн человек. Небольшие группы проживают также в Эсватини, Лесото, Зимбабве, Замбии и Мозамбике.

Мангосуту Бутелези родился 27 августа 1928 года. В 1975-м он основал Партию свободы Инката (политическая партия, представляющая в основном этнических зулу), которая долгое время соперничала и участвовала в смертельных конфликтах с «Африканским национальным конгрессом» (АНК), выступавшим за ликвидацию режима апартеида. Его лидером был Нельсон Мандела, президент ЮАР с 1994 по 1999 год. После того как он пришел к власти, Бутелези был назначен министром внутренних дел страны.

Теги
Африка ЮАР Нельсон Мандела
Материалы по теме
Умер король зулусов Гудвилл Звелитини
Общество