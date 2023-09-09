Умер премьер-министр зулусов и конкурент Манделы Мангосуту Бутелези

Мангосуту Бутелези (Фото: Rogan Ward / Reuters)

Премьер-министр зулусов принц Мангосуту Бутелези умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса в соцсети X (ранее Twitter).

«Принц Мангосуту Бутелези был выдающимся лидером в политической и культурной жизни нашей страны, в том числе в ходе нашей освободительной борьбы, переходного периода, который обеспечил нашу свободу в 1994 году и наше демократическое устройство», — написал Рамафоса.

Причину смерти Бутелези он не назвал. В июле принцу провели медицинскую процедуру из-за болей в спине, после чего возникло осложнение и он остался в больнице, передает местный портал News24.

Зулусы — самый многочисленный народ ЮАР, к нему себя относят почти 11 млн человек. Небольшие группы проживают также в Эсватини, Лесото, Зимбабве, Замбии и Мозамбике.

Мангосуту Бутелези родился 27 августа 1928 года. В 1975-м он основал Партию свободы Инката (политическая партия, представляющая в основном этнических зулу), которая долгое время соперничала и участвовала в смертельных конфликтах с «Африканским национальным конгрессом» (АНК), выступавшим за ликвидацию режима апартеида. Его лидером был Нельсон Мандела, президент ЮАР с 1994 по 1999 год. После того как он пришел к власти, Бутелези был назначен министром внутренних дел страны.