Премьер Индии Моди выступил на G20 под историческим названием страны Бхарат

Моди выступил на сессии G20 с табличкой «Бхарат» вместо «Индия»

Нарендра Моди (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил на саммите G20 в Нью-Дели с табличкой, на которой было написано слово «Бхарат», пишет газета Hindustan Times. Так называется страна на языке хинди.

В своей вступительной речи на первой сессии саммита One Earth Моди также использовал это название: «Бхарат приветствует делегатов в качестве председателя G20», — заявил индийский премьер (цитата по Reuters).

Согласно Конституции, в Индии два официальных языка — английский и хинди. По-английски страна называется Индия, а на хинди — Бхарат. Производное от санскритского термина «бхарата», который означает «заветный», название Бхарат восходит к древним индуистским писаниям о легендарном императоре Бхарате, первом завоевателе всего индийского субконтинента. Слово «Индия» происходит от названия реки Инд, которую видели попадавшие в страну с северо-запада европейцы. Сами индийцы называют эту реку Синдху.

С предложением переименовать страну из Индии в Бхарат выступило правительство, возглавляемое Моди. Депутат от Индийской народной партии («Бхаратия джаната парти», БДП) Раджья Сабха Нареш Бансал объяснил, что название «Индия» служит символом колониального рабства (страна была британской колонией) и должно быть исключено из Конституции.

Изменение названия государства потребует внесения поправки в Конституцию, которая должна быть принята большинством (2/3) в обеих палатах парламента Индии.

Когда индийские власти завершат формальности по изменению названия страны, ООН внесет соответствующие правки в свои отчеты, заявил накануне главный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.