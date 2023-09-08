branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 17:21
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 23:11
В Петербурге 34 человека отравились готовой едой из доставки Общество, 22:59
Звонарева в 39 лет вышла в финал US Open в парном разряде Спорт, 22:55
В IPhone нашли позволявшую устанавливать шпионскую программу уязвимость Технологии и медиа, 22:46
На Запорожской АЭС временно отпустят с работы часть сотрудников Политика, 22:44
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 22:15
Путин и ученый-ядерщик в Сарове обсудили формулу идеальной жены Общество, 22:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ООН опровергла помощь России в обходе санкций ради зерновой сделки Политика, 21:50
Чем кибериммунитет отличается от цифровой защиты и каким компаниям нужен РБК и Kaspersky, 21:45
Киев решил отправлять зерно в Африку через порты на Дунае Бизнес, 21:26
Дисквалифицированный Федотов одержал первую победу с ЦСКА в сезоне КХЛ Спорт, 21:21
Минюст признал иноагентом лидера группы «Порнофильмы» Котлярова Политика, 21:16
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:56
Общество ,  
0 

Путин и ученый-ядерщик в Сарове обсудили формулу идеальной жены

Путин обсудил с молодым ученым-ядерщиком в Сарове формулу идеальной жены
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове Нижегородской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Аспирант филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков на встрече рассказал главе государства, что занимается темой нейтрино-фундаментальных частиц, не имеющих заряда и обладающих крайне малой массой, передает ТАСС.

Путин пожелал ему удачи «по изучению нейтрино». Аспирант в шутку продолжил слова президента фразой: «И в поиске жены».

«Неизвестно, что важнее. Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете», — ответил Путин. Аспирант сказал, что это должна быть «жена-архитектор», потому что это «человек искусства».

«У здания есть душа, и вот ее закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной, и точно так же физик-математик чувствует эту красоту вселенной», — сказал он

Президент в ответ сказал, что архитектор «должен мыслить образами», и это может быть «человек самых разных профессий».

Читайте на РБК Pro
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Появился сценарий смерти Голливуда. Какой она может быть
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
«Страх, иди со мной!»: откуда берутся фобии и как их одолеть

«Ваше учреждение не должно ограничиваться какими-то стереотипами. Вы тоже не ограничивайтесь стереотипами. Обязательно архитектор и все! И уткнетесь там в стену в какую-то. Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», — посоветовал Путин.

Аспирант сказал президенту, что учтет его слова. «Нет-нет, это ваш выбор», — закончил разговор Путин.

8 сентября Путин посетил Нижегородскую область с визитом. Среди прочего он приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в селе Дивеево. Он подарил обители икону «Богоматерь Феодоровская» в металлическом чеканном окладе, относящуюся к XVII–XVIII векам и «присутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского», сообщили в Кремле.

Теги
Персоны
Владимир Путин Нижегородская область Саров
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса
Общество
Путин и Собянин в День города откроют движение по МЦД-4
Политика
Министр предложил Путину завезти в Россию краснокнижных леопардов
Общество