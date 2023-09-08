Путин и ученый-ядерщик в Сарове обсудили формулу идеальной жены

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове Нижегородской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Аспирант филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков на встрече рассказал главе государства, что занимается темой нейтрино-фундаментальных частиц, не имеющих заряда и обладающих крайне малой массой, передает ТАСС.

Путин пожелал ему удачи «по изучению нейтрино». Аспирант в шутку продолжил слова президента фразой: «И в поиске жены».

«Неизвестно, что важнее. Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете», — ответил Путин. Аспирант сказал, что это должна быть «жена-архитектор», потому что это «человек искусства».

«У здания есть душа, и вот ее закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной, и точно так же физик-математик чувствует эту красоту вселенной», — сказал он

Президент в ответ сказал, что архитектор «должен мыслить образами», и это может быть «человек самых разных профессий».

«Ваше учреждение не должно ограничиваться какими-то стереотипами. Вы тоже не ограничивайтесь стереотипами. Обязательно архитектор и все! И уткнетесь там в стену в какую-то. Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», — посоветовал Путин.

Аспирант сказал президенту, что учтет его слова. «Нет-нет, это ваш выбор», — закончил разговор Путин.

8 сентября Путин посетил Нижегородскую область с визитом. Среди прочего он приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в селе Дивеево. Он подарил обители икону «Богоматерь Феодоровская» в металлическом чеканном окладе, относящуюся к XVII–XVIII векам и «присутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского», сообщили в Кремле.