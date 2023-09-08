В Египте из-за отмены рейсов Red Sea Airlines застряли 187 туристов

Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх (Фото: Надим Зуауи / РИА Новости)

Из-за отмены рейсов авиакомпании Red Sea Airlines из Египта не смогли вылететь в Россию 187 туристов, сообщили РБК в Росавиации. Ранее авиакомпания объявила о приостановке полетов в Москву до 17 сентября.

«В Шарм-эш-Шейхе находятся 480 туристов, которые имеют авиабилеты указанной египетской авиакомпании. Из них 187 должны были завершить свое пребывание сегодня и вылететь регулярным рейсом в Москву. Остальные должны быть перевезены еще двумя рейсами, запланированными на 12 сентября и 15 сентября», — говорится в сообщении.

В парке авиакомпании всего два самолета. «Отмена рейсов в Москву связана с тем, что авиаперевозчик использует для полетов в Россию одно воздушное судно, которое в настоящее время требует ремонта», — уточнили в ведомстве.

В Росавиации сообщили, что авиакомпания Azur Air готова перевезти из Москвы на курорт ночным рейсом 9 сентября российских туристов, которые ранее не смогли вылететь из Шереметьево. На рейсе российской авиакомпании в обратном направлении будет организован вывоз отдыхающих Шарм-эш-Шейха.

При этом вопрос организации перевозки людей 12 и 15 сентября еще обсуждается туроператором «Интурист» и российскими авиакомпаниями, уточнили в ведомстве.

8 сентября египетская авиакомпания Red Sea Airlines объявила о приостановке полетов в Москву до 17 сентября. Свое решение перевозчик объяснил «производственной необходимостью», сообщала Росавиация.

В пресс-службе «Интуриста» говорили РБК, что ожидающим вылета туристам продлено проживание в отелях. Тем же туристам, кто не смог вылететь в Египет из российской столицы, туроператор предлагал следующие варианты: либо полный возврат денежных средств, либо их перенос на аналогичные туры с другими перевозчиками или на путевки по другим направлениям.