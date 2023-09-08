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Египетская авиакомпания остановила полеты в Москву почти на 2 недели

Египетская авиакомпания остановила полеты в Москву почти на 2 недели
Пассажиры Red Sea Airlines ранее столкнулись с длительной задержкой рейса из Москвы в Шарм-эш-Шейх. Сейчас полет отменен, следует из онлайн-табло Шереметьево. Туристам предложен более поздний рейс или компенсация
Фото: Kevin Hackert / Shutterstock
Фото: Kevin Hackert / Shutterstock

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines объявила о приостановке полетов в Москву с 8 по 17 сентября, сообщает Росавиация. Свое решение перевозчик объяснил «производственной необходимостью»

«Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведет оперативное совещание», — говорится в сообщении.

На этой неделе два пассажира рейса № 3112 Red Sea Airlines из Москвы в Шарм-эш-Шейх сообщили РБК, что должно были вылететь еще 5 сентября, но полет задержался более чем на 40 часов. Задержку рейса в Red Sea Airlines РБК объясняли техническими проблемами.

Из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево сейчас следует, что рейс 4S-3112 отменен.

Еще одна туристка говорила РБК, что россияне также не могут вылететь из Египта. Их должен был забрать самолет, который так и не вылетел из Москвы. На онлайн-табло Шереметьево указано, что рейс 4S-3111 из Шарм-эш-Шейха тоже отменен.

В Росавиации сообщили, что речь идет о туристах, которые являются клиентами туроператора «Интурист». «По данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю. В случае отказа пассажира от авиаперелета перевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

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В пресс-службе «Интуриста» заявили РБК, что получили уведомление об отмене полетов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и обратно авиакомпанией Red Sea Airlines. Там также сказали, что ожидающим вылета туристам продлено проживание в отелях и будет предложен альтернативный вариант вылета в Москву.

Тем же туристам, которые не смогли вылететь в Египет из российской столицы туроператор предлагает следующие варианты: либо полный возврат денежных средств, либо их перенос на аналогичные туры с другими перевозчиками или на путевки по другим направлениям.

«О последующих вылетах в рамках полетной программы в Шарм-Эль-Шейх с данным авиаперевозчиком будет объявлено дополнительно, в самое ближайшее время», — заключили в компании.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Виктория Хабарова
задержка рейса Росавиация Шарм-эль-Шейх Египет Москва Интурист
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