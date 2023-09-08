Rustavi 2: два человека погибли в результате обильных осадков в Грузии

Два человека погибли в результате обильных осадков в Грузии

Фото: MIAofGeorgia / Twitter

В результате обильных осадков в грузинском крае Гурия погибли два человека — 82-летняя женщина в деревне Силаури и 11-летний ребенок в деревне Джумати, передает Rustavi 2.

Ранее МВД Грузии сообщило об одном несовершеннолетнем погибшем в Джумати.

«Из-за обильных осадков в регионе Гурия реки вышли из берегов, сошли оползни, повреждены жилые дома, мосты и дороги, соединяющие деревни», — уточнили в полиции.

Спасатели ищут двух пропавших без вести человек. Также сообщается, что двое граждан, которые забрались на высоту в деревне Супса, были доставлены в безопасное место.

В ведомстве призвали местных жителей воздержаться от перемещений. Сейчас на месте стихийного бедствия работают подразделения МВД, спасатели, мобилизована техника.

Из-за разлива рек временно запрещено движение транспорта на двух участках автомагистралей.

Позднее на место прибыл вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. Он рассказал о спасательной операции в деревне Джиханджири, где в результате обрушения склона одна из вспомогательных конструкций дома провалилась под землю. В здании находился несовершеннолетний, сейчас его пытаются спасти.

В начале августа оползень накрыл грузинский курорт Шови в высокогорной области Рача. При сходе оползня погибла гражданка России 1991 года рождения и несколько детей. Власти Грузии объявили 7 августа днем траура по погибшим.

Позднее, 24 августа, Rustavi 2 сообщил, что число жертв сошедшего 3 августа оползня возросло до 31.