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Путин и Собянин в День города откроют движение по МЦД-4

Кремль: Путин и Собянин в День города откроют движение по МЦД-4
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября в День города откроют нескольких новых транспортных артерий Москвы, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Собянин будут участвовать в церемониях по видеосвязи. Президент поздравит москвичей с Днем Москвы.

В этот день будет запущено движение по дублеру Кутузовского проспекта проспекту Багратиона, по Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, а также движение пассажирских поездов по МЦД-4.

17 августа 2023 года Путин и Собянин запустили движение на третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Третья линия Зеленоград — Раменское соедила Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Протяженность диаметра составляет 85 км, на нем располагается 38 станций. На 14 из них можно пересесть на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. Так, пересадку можно сделать на станции метро «Ховрино», «Петровско-Разумовская», «Бутырская», «Рижская», «Сокольники», «Электрозаводская», «Авиамоторная», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект» и «Косино». Кроме того, пересесть с диаметра можно будет на станциях МЦК «Лихоборы» и «Андроновка».

В часы пик поезда на МЦД-3 будут ходить каждые 5–6 минут, время работы диаметра — с 5:30 до 1:00. Новая линия должна облегчить передвижение по Москве и области жителям 24 районов.

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