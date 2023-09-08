ФСБ выявила украинца, собиравшегося шпионить в Калининграде

ФСБ выявила украинца, приехавшего в Калининград для шпионажа в пользу Польши

Сотрудники ФСБ совместно с пограничниками выявили гражданина Украины, прибывшего в Калининград для сбора информации в интересах Польши. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ, передает ТАСС.

По данным спецслужбы, украинец 1996 года рождения должен был собрать информацию по заданию Агентства внутренней безопасности Польши.

Ему объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (Шпионаж).

«В ближайшее время указанное лицо будет выдворено за пределы России с последующим запретом въезда на значительный срок», — добавили в управлении.

Ранее в шпионаже заподозрили 54-летнего гражданина Украины в подконтрольной России части Херсонской области. Мужчину задержали сотрудники контрразведки, которые находятся в зоне военных действий.

В ФСБ его назвали командиром отряда территориальной обороны ВСУ. По версии спецслужбы, он получил от СБУ задание собрать информацию о местах дислокации российской военной техники и личного состава ВС.

В июне сотрудники ФСБ задокументировали и пресекли факт шпионажа бывшего сотрудника оборонного предприятия в Омской области в интересах Германии. Подозреваемый, по данным спецслужбы, «инициативно установил контакт с представителем Германии», чтобы передать ему сведения из военной области в обмен на помощь в получении немецкого гражданства.

В апреле в Нижнем Тагиле была задержана и арестована супружеская пара по подозрению в шпионаже в пользу Украины на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Позднее муж с женой признались, что передавали спецслужбам Украины чертежи.

В отношении них было возбуждено дело по статье о госизмене, максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы со штрафом. По месту их жительства изъяли «предметы шпионской деятельности».