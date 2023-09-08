branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 07 сен, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 07 сен, 16:39
Кокорин рассказал, что «Фиорентина» не хотела его отпускать из команды Спорт, 12:31
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 лучших российских акций Инвестиции, 12:30
Набор промптов для продуктолога. Как заставить ChatGPT работать на себя Pro, 12:29
Активы Volvo в России передали местному инвестору Бизнес, 12:27
Как узаконить перепланировку: пошаговая инструкция Недвижимость, 12:10
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:07
В Красноярске отправили в СИЗО похитившую ₽136 млн руб. пенсионерку Политика, 12:04
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Топ-6 sales points российского рынка для азиатских инвесторов Pro, 11:59
Выборы-2023. Главное Политика, 11:58
«Умная» сталь: как нейросеть помогает развивать металлургию Национальные проекты, 11:57
Полицейские задержали водителя, сбившего инспектора ГИБДД в Москве Общество, 11:52
В федерации назвали «сбитыми летчиками» сменивших гражданство шахматистов Спорт, 11:47
МВД сообщило о задержании в нескольких регионах членов «Белой масти» Политика, 11:38
Гонконг затопило после самого сильного с 1884 года ливня. Видео Общество, 11:34
Политика ,  
0 

В Казахстане предотвратили попытку подорвать мавзолей

Спецслужбы Казахстана пресекли подрыв мавзолея и нападение в Астане в этом году
Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави (Фото: Wikimedia Commons )

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в этом году предотвратили попытку подрыва мавзолея Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане и вооруженное нападение в местах массового скопления людей в Астане. Об этом заявил заместитель председателя КНБ Руслан Сейсембаев на открытии 40-го совета Региональной антитеррористической структуры ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

По его словам, подрыв собирались произвести с помощью самодельного взрывного устройства. Сейсембаев добавил, что за последние годы в странах ШОС резко выросло число терактов, только за последние три года их было около 80.

Он не уточнил, когда пытались взорвать мавзолей и осуществить нападение в Астане.

«Для пресечения насильственных действий силовыми структурами и правоохранительными органами проведено свыше 300 громких антитеррористических операций. Задержаны 1,6 тыс. террористов и их пособников», — уточнил замглавы КНБ (цитата по kt.kz).

Ходжа Ахмед Ясави — поэт, исламский проповедник и основатель суфийской школы Яссавия в XII веке. Его мавзолей — центральный объект на территории историко-культурного музея-заповедника «Хазрет-султан» (так Ясави был известен в народе). Мавзолей стал местом паломничества для верующих.

В мае спецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в терроризме, сообщил председатель КНБ Ермек Сагимбаев. Он доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о предотвращении нескольких терактов, в том числе с использованием самодельного взрывного устройства, «в одном из мест массового скопления населения». Токаев после встречи с главой КНБ дал «конкретные поручения» по работе органов безопасности.

Читайте на РБК Pro
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Теги
Казахстан терроризм Мавзолей КНБ
Материалы по теме
В Казахстане заблокировали сайт подразделения Минторга США за фишинг
Технологии и медиа
Токаев уволил главу казахстанского Нацбанка
Политика
Казахстан купил танкеры для поставок нефти по Каспию в обход России
Экономика