В Казахстане предотвратили попытку подорвать мавзолей

Спецслужбы Казахстана пресекли подрыв мавзолея и нападение в Астане в этом году

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави (Фото: Wikimedia Commons )

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в этом году предотвратили попытку подрыва мавзолея Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане и вооруженное нападение в местах массового скопления людей в Астане. Об этом заявил заместитель председателя КНБ Руслан Сейсембаев на открытии 40-го совета Региональной антитеррористической структуры ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

По его словам, подрыв собирались произвести с помощью самодельного взрывного устройства. Сейсембаев добавил, что за последние годы в странах ШОС резко выросло число терактов, только за последние три года их было около 80.

Он не уточнил, когда пытались взорвать мавзолей и осуществить нападение в Астане.

«Для пресечения насильственных действий силовыми структурами и правоохранительными органами проведено свыше 300 громких антитеррористических операций. Задержаны 1,6 тыс. террористов и их пособников», — уточнил замглавы КНБ (цитата по kt.kz).

Ходжа Ахмед Ясави — поэт, исламский проповедник и основатель суфийской школы Яссавия в XII веке. Его мавзолей — центральный объект на территории историко-культурного музея-заповедника «Хазрет-султан» (так Ясави был известен в народе). Мавзолей стал местом паломничества для верующих.

В мае спецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в терроризме, сообщил председатель КНБ Ермек Сагимбаев. Он доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о предотвращении нескольких терактов, в том числе с использованием самодельного взрывного устройства, «в одном из мест массового скопления населения». Токаев после встречи с главой КНБ дал «конкретные поручения» по работе органов безопасности.