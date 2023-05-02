Казахстанские спецслужбы арестовали 19 человек по подозрению в терроризме

Спецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в терроризме

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock

Спецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в терроризме. Об этом сообщил на встрече с президентом Касымом-Жомартом Токаевым председатель Комитета национальной безопасности республики Ермек Сагимбаев.

Он доложил главе государства о предотвращении нескольких террористических преступлений, включая теракт с использованием самодельного взрывного устройства «в одном из мест массового скопления населения».

Кроме того, КНБ нейтрализовал восемь «опасных организованных преступных групп» и ликвидировал семь подпольных цехов по изготовлению оружия и боеприпасов. Технические подразделения ведомства отразили более 37,9 млн кибератак и 1948 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.

Токаев после встречи с главой КНБ дал «конкретные поручения» по работе органов безопасности.