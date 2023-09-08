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Единый день голосования ,  
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В Москве начались выборы мэра

В Москве начались трехдневные выборы мэра
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Единый день голосования
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве стартовали выборы мэра в единый день голосования. Они продлятся с 8 по 10 сентября, принять участие в голосовании можно как на участках, так и через региональный интернет-портал госуслуг, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

«Все участки открылись вовремя, наши наблюдатели уже проверили их работу и сообщили нам о том, что голосование началось штатно и в полном соответствии с избирательными нормами», — сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Всего в этом году наблюдателями на выборах мэра станут 11 680 человек, это «москвичи разных возрастов, представители различных профессий».

На пост мэра Москвы претендуют пять кандидатов: действующий градоначальник Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), заместители председателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышов (ЛДПР), а также депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

Собянин стал мэром в октябре 2010 года. В 2013-м он ушел в отставку, чтобы участвовать в досрочных выборах главы города, до голосования он занимал должность врио мэра. 12 сентября 2013 года Собянин снова стал столичным градоначальником, а в 2018-м переизбрался на этот пост.

Помимо Москвы, 8 сентября стартовали избирательные кампании различного уровня в 85 регионах. Губернаторов будут избирать в 21 субъекте страны, в том числе в Московской, Новосибирской и Самарской областях, еще в пяти регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком административном округе — пройдут непрямые выборы высшего должностного лица.

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Выбрать мэра москвичи смогут также с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В этом году к ДЭГ присоединились 25 регионов, потенциально это более 22 млн избирателей. Результаты этого вида голосования будут оглашаться по каждому региону после завершения подсчета голосов.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы

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