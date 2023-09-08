Вильфанд спрогнозировал заморозки в 11 регионах в ближайшие дни

В ближайшие дни в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях и Карелии ожидаются заморозки до 1-2 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Алтайском крае, в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях температура ночью опустится до минус 3 градусов, уточнил синоптик. Он добавил, что в Омской области возможны заморозки до 5 градусов, а в Иркутской — до 7 градусов.

При этом в Москве с воскресенья, 10 сентября, по среду, 13 сентября, ожидается потепление до плюс 22-25 градусов, но это не «бабье лето», уточнил Вильфанд.

«С воскресенья погода уже будет соответствовать августу — плюс 20-22 градуса. В понедельник и вторник температура повысится до 18-23 градусов, а в среду — до 20-25 градусов. Осадков в эти дни не ожидается, так что на сентябрь пока жаловаться рано», — сообщил он.