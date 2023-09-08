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Ангола отменит визы для россиян

Посол Тараров заявил о планах Анголы отменить визовый режим для россиян

Власти Анголы планируют отменить визовый режим для граждан стран G20, в том числе и России, заявил «Известиям» российский посол в Луанде Владимир Тараров.

По его словам, соответствующий законопроект принял главный исполнительный орган южноафриканской республики — Совет министров, далее его должен одобрить парламент страны.

«Эта инициатива — прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала», — объяснил Тараров.

По словам дипломатических источников газеты, принятие решения по этой темой будет вопросом времени.

Сейчас для получения 30-дневной туристической визы в Анголу россиянам необходимо предоставить документы о брони в отеле, загранпаспорт, проездные билеты в Анголу и обратно, справку о наличии средств для проживания, а также заплатить сбор в размере около $120.

В июне посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья сообщал об упрощении процедуры получения туристических виз для россиян. Заполнить анкету на оформление визы стало возможно онлайн, то есть не приходя в посольство, объяснил дипломат.

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Теги
Ангола Африка визы безвизовый режим
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