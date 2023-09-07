Украинского миллионера Бориса Кауфмана отправили в СИЗО

Борис Кауфман (Фото: Wikimedia Commons)

Миллионера из Украины Бориса Кауфмана отправили в СИЗО до 29 октября с альтернативой внесения 268,4 млн грн (чуть более $7 млн) залога по делу о завладении имуществом Одесского аэропорта и доходом от его деятельности в размере 2,5 млрд грн (около $70 млн), сообщает украинский Центр противодействия коррупции в телеграм-канале.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Кауфман вместе с другими подозреваемыми получил в совместное пользование имущество аэропорта, которое не подлежало приватизации, поскольку имело государственное значение, а также обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля.

Кауфман зарегистрировал ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом (ОМР), с распределением долей 75 и 25% соответственно, «с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта», сообщали в НАБУ.

В 2020 году журнал «Forbes Украина» поместил Кауфмана на 41-е место в рейтинге 100 богатейших людей Украины, оценив его состояние в $220 млн. Он является владельцем группы Vertex United, в которую входят два отеля в Одессе и один в Киеве. Помимо этого, Кауфман — мажоритарный владелец табачного дистрибьютора «Тедис-Украина».

«Если Кауфман внесет залог, то должен будет придерживаться ряда обязанностей, в том числе воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение загранпаспорта», — говорится в сообщении.

Помимо Кауфмана, в завладении имущества подозревают экс-мэра Одессы Алексея Костусева и одесского бизнесмена Александра Боруховича.

В декабре 2022 года Кауфмана брали под стражу по другому делу о создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений, тогда он вышел под залог.