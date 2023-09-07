branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 16:39
Пентагон объявил о военной помощи Украине на $600 млн Политика, 22:47
В Аэрофлоте опровергли, что пассажиры застряли в аэропорту Хургады Общество, 22:23
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 22:15
Московское «Динамо» проиграло «Металлургу» в матче с восемью шайбами Спорт, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:57
«Россия сегодня» назвала провокацией задержание обозревателя в Армении Политика, 21:55
Федор Емельяненко появится в игре UFC 5 Спорт, 21:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Чем кибериммунитет отличается от цифровой защиты и каким компаниям нужен РБК и Kaspersky, 21:45
Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске Политика, 21:37
Медведев назвал Маска «последним адекватным умом в Северной Америке» Политика, 21:32
Как выглядят новые станции московского метро. Фоторепортаж Общество, 21:30 
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 21:09
Кадыров рассказал о повышении 19 лет возглавлявшего МВД Чечни генерала Политика, 21:08
Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта Спорт, 21:08
Общество ,  
0 

В Аэрофлоте опровергли, что пассажиры застряли в аэропорту Хургады

Аэрофлот опроверг, что пассажиры застряли в аэропорту Хургады
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Информация о пассажирах, которые застряли в аэропорту Хургады, не соответствует действительности, сообщили РБК в «Аэрофлоте».

«Имела место задержка рейса SU423 за 6 сентября по технической причине.
Пассажиры данного рейса были сразу же размещены в отеле, где им были предоставлены питание и напитки. Рейс выполняется под номером SU533 в связи с переносом вылета в Москву на 7 сентября», — сообщили в компании.

Пассажиры были доставлены в аэропорт Хургады ко времени начала регистрации, сейчас самолет с пассажирами летит в Москву, отметили в «Аэрофлоте».

7 сентября агентство «Москва» сообщило, что пассажиры рейса Хургада — Москва «Аэрофлота» застряли в египетском аэропорту, где ожидали вылета около 28 часов.

Одна из туристок сообщила, что самолет должен был вылететь 6 сентября, но в итоге его задержали. Пассажиры просидели до вечера, после чего их поселили в отель. По ее словам, рейс SU 533 7 сентября «должен был все-таки вылететь в Шереметьево, но его снова то ли перенесли, то ли отменили».

Теги
Хургада Аэрофлот самолет
Материалы по теме
«Аэрофлот» введет компенсацию за задержку рейсов бонусными милями
Бизнес
«Аэрофлот» заявил о «бумажном» убытке на ₽81 млрд
Бизнес
«Аэрофлот» опроверг посадку самолета с лопнувшим колесом в Москве
Общество