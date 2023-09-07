В Аэрофлоте опровергли, что пассажиры застряли в аэропорту Хургады

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Информация о пассажирах, которые застряли в аэропорту Хургады, не соответствует действительности, сообщили РБК в «Аэрофлоте».

«Имела место задержка рейса SU423 за 6 сентября по технической причине.

Пассажиры данного рейса были сразу же размещены в отеле, где им были предоставлены питание и напитки. Рейс выполняется под номером SU533 в связи с переносом вылета в Москву на 7 сентября», — сообщили в компании.

Пассажиры были доставлены в аэропорт Хургады ко времени начала регистрации, сейчас самолет с пассажирами летит в Москву, отметили в «Аэрофлоте».

7 сентября агентство «Москва» сообщило, что пассажиры рейса Хургада — Москва «Аэрофлота» застряли в египетском аэропорту, где ожидали вылета около 28 часов.

Одна из туристок сообщила, что самолет должен был вылететь 6 сентября, но в итоге его задержали. Пассажиры просидели до вечера, после чего их поселили в отель. По ее словам, рейс SU 533 7 сентября «должен был все-таки вылететь в Шереметьево, но его снова то ли перенесли, то ли отменили».