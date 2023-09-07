Wealth-X зафиксировала уменьшение числа мультимиллионеров в мире

Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

В 2022 году во всем мире впервые за последние годы уменьшилось число мультимиллионеров — людей, чье состояние превышает $30 млн, следует из доклада Исследовательская компания Wealth-X.

По итогам прошлого года, компания насчитала во всех странах мира 395 070 мультимиллионеров. Это на 5,4% меньше, чем в 2021 году. Их совокупное состояние сократилось до $45,4 трлн, или на 5,5%. Сокращение количества мультимиллионеров стало рекордным с 2015 года, отметили эксперты.

«2022 год охарактеризовался экстремальной волатильностью, всплеском цен на сырье, антиковидными локдаунами в Китае и ростом геополитической напряженности во всем мире», — назвали причины такой ситуации авторы доклада.

При этом неспокойная обстановка «предоставила возможности для создания богатства» в разных отраслях.

«Выход многих экономик из-под пандемических ограничений подстегнул деятельность в судоходстве, аэрокосмической отрасли, строительстве и туризме, в то время как конфликт на Украине привел к увеличению чистой прибыли в энергетической и оборонной отраслях», — говорится в исследовании.

Тем не менее для большинства мультимиллионеров мировая экономическая ситуация сместила акцент с инвестиций на сохранение богатства, что в конечном итоге оказалось непростой задачей, отметили эксперты.

Число мультимиллионеров сократилось почти во всех странах, которые входят в первую десятку в мире по их количеству. Самое существенное снижение зафиксировали в Японии (на 21,9%) и в Гонконге (на 23%). Единственной страной из топ-10, где произошел рост, стала Индия — число мультимиллионеров там выросло на 3,2%, до 8,8 тыс. человек.

В докладе Wealth-X не говорится, сколько мультимиллионеров проживало в России по итогам 2022 года.

При этом совокупное состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на $32 млрд, следовало из Billionaires Index агентства Bloomberg, опубликованного в начале августа 2023 года.