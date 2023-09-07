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Лавров стал первым главой МИД новой России, посетившим Бангладеш

Сергей Лавров стал первым главой МИД новой России, посетившим Бангладеш
Сергей Лавров (слева)
Сергей Лавров (слева) (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Сергей Лавров стал первым министром иностранных дел в истории современной России, который посетил Бангладеш, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Сергей Лавров прибыл в Бангладеш. Первый визит министра иностранных дел современной России. Здесь его уже назвали историческим», — написала она в своем телеграм-канале.

Программа визита министра включает встречу с премьером страны Шейх Хасиной и переговоры с бангладешским коллегой Абдулкаламом Абдулом Моменом, сообщала Захарова на брифинге.

«В ходе предстоящего визита будут обстоятельно рассмотрены перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и запланирован обмен мнениями по наиболее актуальным региональным и международным проблемам», — уточнила представитель российского МИДа.

Лавров прилетел в Бангладеш из Индонезии, где принимал участие в Восточно-Азиатском саммите. В Джакарте он встретился с коллегой из соседней с Бангладеш Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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