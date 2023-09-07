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Выборы мэра Москвы ,  
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Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайн

Песков: Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайн
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Выборы мэра Москвы
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин примет участие в выборах мэра Москвы дистанционно, онлайн, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства», — сказал Песков.

«График у него достаточно напряженный. Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы», — пояснил Песков.

По его словам, Кремль считает каждые выборы главы региона «чрезвычайно важными», поскольку «люди избирают непосредственно тех, кто будет решать их ежедневные задачи у них в районе, у них в городе, у них в регионе».

Ранее московские власти рассказали о порядке обработки результатов дистанционного голосования. Расшифровка его результатов начнется в 20:15 10 сентября и завершится не раньше 21:00 по местному времени.

Время расшифровки будет зависеть от количества проголосовавших.

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Ключ расшифровки дистанционного электронного голосования разделят на несколько частей 7 сентября. Их передадут «хранителям». После завершения голосования ключ соберут воедино для последующей расшифровки. Такая процедура необходима, чтобы никто не мог заранее узнать результаты голосования, уточняется в сообщении.

Голосование начнется в 08:00 8 сентября и продлится до 19:59 10 сентября. Отдать голос можно будет дистанционно на портале mos.ru или на участке. В последнем случае можно будет проголосовать через терминал для электронного голосования или традиционным способом — с использованием бюллетеня. Для тех, кто не сможет посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала — аналог стационарного.

Мэр Москвы избирается на пять лет. Участие в выборах 2023 года принимают:

— действующий глава города Сергей Собянин (от «Единой России»);
— депутат Госдумы и глава московского отделения «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев;
— заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»);
— вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР);
— депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов.

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