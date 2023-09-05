Власти Москвы рассказали о порядке обработки результатов на выборах мэра

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Расшифровка результатов дистанционного голосования на выборах мэра Москвы начнется в 20:15 10 сентября и завершится не раньше 21:00 по местному времени. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Время расшифровки, по словам Костырко, будет зависеть от количества проголосовавших. «Поскольку выборы мэра в этот раз проходят не один, а три дня, ожидается высокая явка. Расшифровка начнется в 20:15, когда в блокчейн поступят голоса избирателей, открывших бюллетени в последнюю минуту. Мы ожидаем, что она завершится не раньше 21:00 10 сентября», — сказал он.

Ключ расшифровки дистанционного электронного голосования разделят на несколько частей 7 сентября. Их передадут «хранителям». После завершения голосования ключ соберут воедино для последующей расшифровки. Такая процедура необходима, чтобы никто не мог заранее узнать результаты голосования, уточняется в сообщении.

Голосование начнется в 08:00 8 сентября и продлится до 19:59 10 сентября. Отдать голос можно будет дистанционно на портале mos.ru или на участке. В последнем случае можно будет проголосовать через терминал для электронного голосования или традиционным способом — с использованием бюллетеня. Для тех, кто не сможет посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала — аналог стационарного.

Мэр Москвы избирается на пять лет. Участие в выборах 2023 года принимают: