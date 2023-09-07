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Президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого увидел в белорусах братский народ

Президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого увидел в белорусах братский народ
Теодоро Обианг Нгема Мбасого
Теодоро Обианг Нгема Мбасого (Фото: Wang Lei / Xinhua / Global Look Press)

Белоруссия является братской страной, а ее народ — братским народом для Экваториальной Гвинеи, заявил президент этой страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Мой приезд в Беларусь является свидетельством моей убежденности, что Беларусь и белорусский народ являются для нас братским народом и братской страной», — сказал Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что для Минска важно развивать всесторонние контакты с Экваториальной Гвинеей.

«Африка — это континент будущего. Мы совместно работаем над активизацией всего комплекса двусторонних отношений с акцентом прежде всего на экономическом сотрудничестве. Есть серьезный взаимный интерес. Есть большое желание развивать экономику. Хочу обратить внимание, что экономика Экваториальной Гвинеи сегодня является одной из ведущих на Африканском континенте. При этом она на 90% состоит из сырьевой добывающей составляющей», — пояснил министр.

По информации Российского общества «Знание», население Экваториальной Гвинеи, по данным на 2022 год, составляло 1 674 908 человек.

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Средняя продолжительность жизни для мужчин составляет 56 лет, для женщин — 59 лет.

В структуре ВВП Экваториальной Гвинеи по состоянию на 2015 год до­ля промышленности составляла 84,3% (обрабатывающая — 0,2%), строительства — 7,1%, сферы ус­луг — 6,6%, сельского, лес­но­го хозяйства и рыболовства — 2,0%.

Основа экономики страны — нефтегазовая промышленность, ведущие компании отрасли — крупные транснациональные корпорации. Также в стране ведется добыча золота, за­го­тов­ка ценных по­род древесины и пиломатериалов.

Теги
Белоруссия Александр Лукашенко Африка
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