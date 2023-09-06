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Минобороны сообщило об ударе по базе подготовки диверсантов ВСУ

Минобороны России: нанесен групповой удар по базе подготовки диверсантов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В ночь на 6 сентября Воздушно-космические силы нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, заявили в Министерстве обороны России, назвав цель удара достигнутой.

В каком регионе располагалась эта база, ведомство не уточнило.

4 сентября сотрудники погрануправления ФСБ и Минобороны пресекли попытку атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Севском районе Брянской области, сообщал губернатор региона Александр Богомаз.

«На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», — писал он в телеграм-канале.

Материал дополняется.