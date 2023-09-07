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В Перу нашли 1000-летнюю мумию

Археологи нашли в Перу 1000-летнюю мумию взрослого человека

Археологи обнаружили 1000-летнюю мумию взрослого человека в богатом жилом районе Мирафлорес на юге Лимы, передает Reuters со ссылкой на руководителя группы археологов Миреллу Ганоза.

«Это взрослый человек в сидячем положении с согнутыми ногами», — сообщила агентству женщина. У мумии длинные волосы, а ее челюсть практически полностью сохранилась, уточнила она.

Останки нашли на территории Уака-Пукльяна в том же районе, пишет агентство. Рядом с ними археологи обнаружили керамические сосуды, ткани и другие предметы, сообщила Ганоза.

Человек, превратившийся в мумию, вероятно, жил около тысячи лет назад, в эпоху расцвета культуры Ичсма, которая развивалась на центральном побережье современного Перу до прибытия в этот район инков, пояснила специалист.

Ичсма — коренная культура и государство Южной Америки, возникшие в долине Лурин к югу от Лимы. Государство Ичсма — Ичсмай, возникло около 1100 года н. э. В 1440-1470-х годах оно было поглощено империей инков.

Накануне археологи из проекта Secrets of the Ice нашли на растаявшем леднике в Норвегии стрелу возрастом более 4 тыс. лет. Артефакт относится к каменному веку (3 млн — 2 тыс. лет до н. э). Стрела была сломана с обоих концов.

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Перу мумия археологическая находка раскопки
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