Ракова сообщила о старте работы ИИ для постановки окончательного диагноза

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Врачи 24 городских поликлиник Москвы получили в свое распоряжение еще одну технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ) — инструмент для постановки окончательного диагноза на основании данных электронной медкарты. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Новый модуль помогает медикам поставить заключительный диагноз на основании анализа данных электронной медкарты пациента за последние два года, — сообщила Ракова. — Инструмент анализирует порядка 80 видов медицинских документов — протоколы осмотров, результаты исследований и так далее, формируя свой вариант подтвержденного диагноза». Инструмент, по словам заммэра, работает исключительно как помощник врача: если по итогам анализа информации нейросеть поставит диагноз, отличный от мнения специалиста, система об этом уведомит, но финальное слово все равно останется за человеком. Сейчас точность нового модуля в определении диагноза составляет 87%.

Система срабатывает в том случае, если врач намерен поставить пациенту окончательный диагноз, причем речь идет о 95 наиболее серьезных заболеваниях, требующих диспансерного наблюдения. Сейчас модуль подключен в 24 пилотных медучреждениях, но столичные власти планируют распространить его на все взрослые поликлиники до конца сентября.

По мнению главврача консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрея Тяжельникова, новый инструмент, нацеленный на применение при заключительном диагнозе, хорошо дополняет внедренную ранее систему поддержки при постановке предварительного диагноза. «Теперь нейросети помогают врачу на всех этапах диагностики, являясь отличным инструментом для двойной проверки диагноза, — уверен Тяжельников. — Если ИИ предлагает альтернативный вариант, это становится поводом для дополнительного анализа и, возможно, коррекции диагноза. А если нейросеть предлагает то же, что и врач, это вдвойне поддержит специалиста в его решении».

Внедрение ИИ-технологий — одно из ключевых направлений цифровизации столичной системы здравоохранения. Так, уже более трех лет в Москве технологии компьютерного зрения применяются при анализе КТ-снимков, рентгенограмм и электрокардиограмм. В свою очередь, уже два года система поддержки принятия врачебных решений анализирует протоколы осмотра, помогая врачам ставить предварительные диагнозы.