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Суд арестовал вора, укравшего ₽2,4 млн из квартиры Юлии Рутберг

Суд в Москве арестовал вора, укравшего ₽2,4 млн из квартиры Юлии Рутберг
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Хамовнический суд Москвы арестовал обвиняемого в краже около ₽2,4 млн рублей из столичной квартиры актрисы Юлии Рутберг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Уктаму Саламову, обвиняемому по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере), меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина повредил замок входной двери, после чего проник в квартиру Рутберг на Смоленской-Сенной площади, откуда похитил ₽2,4 млн.

С заявлением в полицию о краже обратился сын Рутберг. Сама актриса в этом время была на гастролях в Иркутске, отмечает агентство.

4 сентября в полиции сообщили о задержании в Подмосковье 37-летнего мужчины, подозреваемого в краже. При задержании у мужчины изъяли часть похищенных наличных. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что арестованный — ранее судимый уроженец Узбекистана.

Теги
Хамовнический суд Москвы арест кража
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