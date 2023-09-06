NATS объяснила технический сбой критическим стечением обстоятельств

Сбой в системе контроля авиатрафика NATS там объяснили стечением обстоятельств

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Британское национальное управление по контролю за авиатрафиком (NATS) связало крупный сбой в системе в конце августа с «чрезвычайно редким стечением обстоятельств», сообщается на сайте ведомства.

Согласно отчету NATS, сбой произошел в технической инфраструктуре воздушного движения. «Мы столкнулись с чрезвычайно редким набором обстоятельств, представленных планом полета, который включал два одинаково названных маркера путевых точек за пределами воздушного пространства Великобритании», — говорится в сообщении.

Во время сбоя перестали работать основная и резервная системы отслеживания полетов. Служба приняла меры, чтобы инцидент не повторился, заверили в NATS.

NATS 28 августа ограничила авиасообщение из-за проблемы, которая отразилась на работе системы планирования полетов. Как отмечала Би-би-си, сбой пришелся на один из самых загруженных дней — в аэропортах страны пришлось отменить 790 вылетов и 728 посадок.

Сбой нарушил работу автоматизированных диспетчерских систем, и полетные планы пришлось обрабатывать вручную. Это невозможно сделать в таком объеме, поэтому пришлось ввести ограничение на движение воздушного транспорта, объяснили в NATS. Причины сбоя расследовало Управление гражданской авиации (ССА). Правительство королевства не связывало сбой с хакерской атакой.