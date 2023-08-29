Британские власти отвели несколько дней на ликвидацию сбоя в авиарейсах

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Устранение неполадок в системе управления воздушным движением, которые возникли 28 августа, займет несколько дней. Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Марк Харпер в интервью Би-би-си.

Причины сбоя расследует Управление гражданской авиации (CAA). В правительстве страны считают, что это не было кибератакой, заявил Харпер.

Накануне Национальная служба управления воздушным движением Великобритании (NATS) ограничила пропускную способность воздушного пространства страны из-за «технической проблемы», затронувшей систему планирования полетов. Сбой повлиял на работу автоматизированных диспетчерских систем, из-за чего полетные планы пришлось обрабатывать вручную. Это невозможно сделать в прежнем объеме, поэтому пришлось ввести ограничение на движение воздушного транспорта, объяснили в NATS.

Как отмечает Би-би-си, сбой пришелся на один из самых загруженных дней в году, когда многие британцы возвращаются в страну после летних отпусков и школьных каникул. В результате были отменены 790 вылетов и 785 прилетов в аэропорты Великобритании — около 27% всех регулярных рейсов в страну и из страны, сообщает Sky News со ссылкой на авиационную аналитическую платформу Cirium. Из-за задержек и отмен рейсов многие пассажиры провели по несколько часов в залах ожидания, некоторым пришлось ждать вылета прямо в самолетах.