branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 103,48 (+0,23) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 95,71 (+0,24) Инвестиции, 16:00
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 17:41
Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге Политика, 17:41
Bloomberg анонсировал первый в 2023 году зарубежный визит Путина Политика, 17:38
Суд удовлетворил иск компании Grayscale по решению о запуске биткоин-ETF Крипто, 17:37
Водолазы приостановили поиски исчезнувшей фигуристки Горбачевой Спорт, 17:36
Кабмин утвердил правила развития единой информсистемы Стройкомплекса Недвижимость, 17:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:26
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Binance исключила подсанкционный банк Венесуэлы с p2p-площадки Крипто, 17:19
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 17:03
Военная операция на Украине. Карта на 29 августа Политика, 16:57
Британские власти отвели несколько дней на ликвидацию сбоя в авиарейсах Общество, 16:57
«Рубин» одержал первую победу на групповом этапе Кубка России Спорт, 16:55
Украинский беспилотник сбили в Брянской области Политика, 16:50
На границе Украины и Белоруссии произошел взрыв на железнодорожном мосту Политика, 16:49
Общество ,  
0 

Британские власти отвели несколько дней на ликвидацию сбоя в авиарейсах

Минтранс Британии: устранение перебоев в авиасообщении займет несколько дней
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Устранение неполадок в системе управления воздушным движением, которые возникли 28 августа, займет несколько дней. Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Марк Харпер в интервью Би-би-си.

Причины сбоя расследует Управление гражданской авиации (CAA). В правительстве страны считают, что это не было кибератакой, заявил Харпер.

Накануне Национальная служба управления воздушным движением Великобритании (NATS) ограничила пропускную способность воздушного пространства страны из-за «технической проблемы», затронувшей систему планирования полетов. Сбой повлиял на работу автоматизированных диспетчерских систем, из-за чего полетные планы пришлось обрабатывать вручную. Это невозможно сделать в прежнем объеме, поэтому пришлось ввести ограничение на движение воздушного транспорта, объяснили в NATS.

Как отмечает Би-би-си, сбой пришелся на один из самых загруженных дней в году, когда многие британцы возвращаются в страну после летних отпусков и школьных каникул. В результате были отменены 790 вылетов и 785 прилетов в аэропорты Великобритании — около 27% всех регулярных рейсов в страну и из страны, сообщает Sky News со ссылкой на авиационную аналитическую платформу Cirium. Из-за задержек и отмен рейсов многие пассажиры провели по несколько часов в залах ожидания, некоторым пришлось ждать вылета прямо в самолетах.

Теги
Великобритания авиасообщение сбои
Материалы по теме
10 рейсов ушли на другие аэродромы из-за ограничений в аэропортах Москвы
Общество
Сильный туман в Москве привел к задержке и отмене свыше десятка рейсов
Общество
Из Внуково и Домодедово перенаправили девять рейсов на фоне атаки дронов
Политика