Суд заочно арестовал полковника ВСУ за атаки дронов на аэродромы

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Следственный комитет заочно предъявил обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ полковнику Сергею Бурдинюку, говорится в телеграм-канале ведомства.

«Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение организованной группой на убийство двух и более лиц), пп. «а» и «б» ч. 2, ч. 3 ст. 281 (диверсия), пп. «а», «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)», — говорится в сообщении.

Бурдинюка объявили в международный розыск, суд принял решение о его заочном аресте.

Следователи установили, что Бурдинюк «спланировал и организовал» запуск с территории Харьковской области Украины беспилотников Ту-141 «Стриж», которыми в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по российским аэродромам.

6 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела сообщил, что одна из атак, в которой обвиняют Бурдинюка — удар по аэродрому Шайковка в Калужской области в октябре 2022 года. Был использован ударный беспилотник UJ-22 Airborne, он нес взрывчатку и был направлен на территорию штатной стоянки 3-й авиационной эскадрильи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. При подрыве последствий на земле не было.



Другая атака, к которой, по данным издания, был причастен полковник, произошла в декабре того же года. Целью также были Ту-22М3, но на рязанском аэродроме Дягилево. Для удара использовался беспилотный реактивный самолет Ту-141 «Стриж», переделанный в боевую ракету. В результате атаки погибли трое военных, еще семеро получили ранения, говорится в материалах дела. Были повреждены три Ту-22М3 и другие объекты.