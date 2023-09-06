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В Таджикистане ликвидировали группу террористов из Афганистана

В Таджикистане ликвидировали террористов связанной с «Талибаном» группы

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана ликвидировали трех террористов из Афганистана с крупной партией оружия, сообщает местное информагентство «Ховар» со ссылкой на ведомство.

Речь идет о членах группы «Джамаат Ансорулло». Она основана бывшим оппозиционным боевым командиром, уроженцем Таджикистана, более десяти лет назад. Группу подозревают в сотрудничестве с движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

По данным «Ховара», трое членов группировки в ночь с 29 на 30 августа незаконно пересекли линию таджикско-афганской границы в районе селения Кеврон (Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана). После этого на место прибыли сотрудники ГКНБ, которые к утру 5 сентября окружили террористов и предложили сдаться, в ответ те открыли огонь. «В результате контртеррористической операции трое членов террористической группы были ликвидированы», — говорится в сообщении.

Кроме имеющегося при себе оружия террористы также заранее переправили из соседней страны и разместили в схронах крупную партию вооружения, боевой амуниции и взрывчатых веществ.

Ранее, как отмечает «Ховар», в отношении членов данной группы было заведено уголовное дело по ст. 401 прим. 1 (незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военных действиях на территории других государств) Уголовного кодекса Таджикистана, все они находились в розыске.

26 апреля два члена «Джамаата Ансорулло» незаконно пересекли линию границы Таджикистана и Афганистана. В результате проведения антитеррористической операции они были нейтрализованы.

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Теги
Таджикистан Афганистан террористы
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