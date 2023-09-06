Блинкен посетит Киев 6 сентября

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев в среду, 6 сентября. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники.

При этом источники не рассказали, что станет темой переговоров главы американской дипломатии с украинским руководством. Предыдущий визит Блинкена в столицу Украины состоялся в сентябре прошлого года.

Визит Блинкена состоится на фоне подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США. 19 сентября украинский лидер выступит на Генассамблее ООН.

С началом российской военной операции на Украине Вашингтон оказывает Киеву военную, финансовую и дипломатическую поддержку. На этой неделе планируется, что США объявят о военной помощи Украине в $240–375 млн в зависимости от содержимого. Точное содержание пакета помощи еще не утверждено. В новый пакет впервые могут войти снаряды с обедненным ураном, пишет агентство Reuters.

Россия осуждает поставки вооружения Украине. В Москве считают, что поставки приводят к дальнейшей эскалации конфликта.