Власти не сочли критичным уход 17 учителей из школы в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга: в уходе 17 учителей из школы нет ничего критичного

Ирина Потехина (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В уходе 17 учителей из школы № 338 Невского района Санкт-Петербурга нет ничего критичного, ротация педагогов — обычная ситуация в период летних каникул. Об этом заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, передает «Фонтанка».

Новый учебный год, по словам Потехиной, начался в школе в штатном режиме. «Одни учителя летом ушли, другие пришли. Ничего критичного с педагогическим коллективом не происходит. На качество образовательного процесса ротация не повлияет», — сказала она.

Город столкнулся с нехваткой учителей в целом, отметила вице-губернатор. В связи с вводом в эксплуатацию новых школ и детских садов Петербургу за последние четыре года потребовалось почти 10 тыс. педагогов, сказала она.

Найти такое количество учителей и воспитателей — непростая задача, подчеркнула Потехина. «Ротация педагогов во время летних каникул — обычная ситуация. Но при огромной потребности перетекание кадров из одной организации в другую ускорилось», — заключила вице-губернатор.

Об увольнении 17 преподавателей из петербургской школы № 338 «Фонтанка» написала со ссылкой на районную администрацию. Педагоги покинули коллектив по «личным или профессиональным причинам, в том числе в связи с выходом на пенсию, переездом, трудоустройством по месту жительства и сменой профессиональной деятельности». Десять учителей уже перешли на работу в другие школы или оформляют соответствующие документы.

Уволившиеся учителя, с которыми пообщалась «Фонтанка», пожаловались на неуважительное отношение, оскорбления и рост нагрузки. По словам других педагогов, в школе изменилась система назначения премий, были урезаны стимулирующие выплаты за участие в конференциях и конкурсах. Кроме того, руководство отказывалось идти навстречу в вопросах распределения классов, заявили собеседники газеты.